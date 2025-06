Sterpaglie in fiamme a Empoli, intervengono i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi in via San Mamante un incendio di sterpaglie ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco intorno alle 17:20.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate, rendendo necessario un dispiegamento di mezzi e uomini per evitare che il rogo si estendesse ulteriormente.

Sul posto è intervenuta una squadra operativa supportata da un’autobotte e da un mezzo fuoristrada. A collaborare nelle operazioni anche il personale AIB (antincendi boschivi) della Regione Toscana, presente con alcuni automezzi specifici per fronteggiare emergenze di questo tipo.

Le fiamme sono state domate in tempi contenuti, ma restano ancora in corso le operazioni di bonifica, necessarie per mettere in sicurezza l’area ed evitare eventuali riprese dell’incendio.

Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma la situazione è stata monitorata con attenzione per tutta la durata dell’intervento.

Notizie correlate