Tari San Miniato, -100% della bolletta di luglio per le attività interessate dai lavori

All'indomani dell'approvazione delle tariffe Tari per il 2025, per le quali l'amministrazione è riuscita a non applicare nessun aumento, nonostante l'incremento dei costi del servizio da parte di Geofor, sono in arrivo una serie di agevolazioni a beneficio delle attività commerciali del centro storico, interessate dal cantiere di via Conti. "La chiusura al traffico veicolare che sta interessando il centro storico di San Miniato, a causa dei lavori con fondi PNRR di riqualificazione urbana delle aree di piazza del Popolo e via Conti, ha comportato inevitabili ripercussioni sotto il profilo economico, per le attività che insistono in questi luoghi - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Per questo motivo, l'amministrazione ha previsto l'abbattimento del 100% dei costi della parte variabile della Tari nel periodo che va dal 1 al 31 luglio 2025, per tutte quelle utenze non domestiche localizzate in quest'area". Sono escluse da queste agevolazioni le categorie degli uffici e delle agenzie, oltre alle banche e agli istituti di credito, mentre non potranno essere applicate a coloro che non sono in regola con i pagamenti Tari degli anni precedenti o con le rateizzazioni. Potranno avere accesso alle agevolazioni gli esercizi di via Conti (fino al civico 35), Corso Garibaldi (fino al civico 6), Piazza del Popolo, via Faognana, via Ser Ridolfo, via IV Novembre, Piazza Grifoni (civico 2) e via Guicciardini.

"L'amministrazione si è impegnata a reperire le risorse per poter garantire queste agevolazioni perché siamo consapevoli dei disagi e volevamo dare un segnale di vicinanza ai nostri commercianti, che rappresentano una parte fondamentale del tessuto economico e sociale della nostra città. Questo ristoro abbraccia anche esercizi che insistono su un'area più grande di quella strettamente pertinente al cantiere, perché comunque hanno risentito degli effetti di queste interruzioni - conclude il sindaco -. Questi mesi di disagi siamo certi che verranno ripagati dagli esiti di un intervento che restituisce un volto nuovo al nostro centro storico".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate