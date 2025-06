Timenet Empoli Pallavolo promossa in b2 nazionale, il ringraziamento dell'amministrazione comunale

Un risultato straordinario che merita il ringraziamento dell'amministrazione comunale. Questo il significato dell'incontro che si è tenuto venerdì 27 giugno in sala consiliare a Empoli, con la Timenet Empoli Pallavolo fresca di promozione nel Campionato Nazionale Femminile di Serie B2. Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e l'assessora allo Sport, Laura Mannucci, hanno consegnato una pergamena alle atlete, alla dirigenza e al team giallonero per il grande traguardo.

Tante e tanti hanno risposto 'presente' all'invito nella 'casa degli empolesi', dopo i festeggiamenti delle scorse settimane a seguito della vittoria del playoff di Serie C per la promozione nel Campionato Nazionale di Serie B2 contro Bi.Emme Service Volley Livorno. Un risultato eccezionale che è diventato il coronamento dell’attività 40ennale svolta dall’Empoli Pallavolo sul territorio.

Un punto di arrivo che ha molti nomi: partendo dalla squadra capitanata dall’alzatrice Giorgia Buggiani e composta da Chiara Benvenuti (schiacciatrice), Luna Caggiano (libero), Diletta Donati (schiacciatrice), Melissa Fantino (schiacciatrice), Noemi Francini (opposto), Sofia Giraldi (alzatrice), Francesca Lucchesi (opposto), Chiara Mancuso (centrale), Sofia Mazzini (centrale), Emma Salvestrini (centrale), Chiara Tagliavia (centrale), Marta Tellini (libero). Al loro fianco, il Presidente dell’Empoli Pallavolo Antonio Genova con la dirigente Francesca Fontanelli insieme al team della comunicazione e allo staff tecnico e medico: l’allenatore Marco Dani e il suo secondo Andrea Parenti, il preparatore atletico Alberto Cenni, il medico della società Dr. Francesco Ammannati e la fisioterapista Sara Barbieri.

LE DICHIARAZIONI - Così ha introdotto l'incontro il sindaco Alessio Mantellassi: "Quest'oggi abbiamo voluto contraccambiare l'invito in occasione della festa privata organizzata per celebrare la promozione perché riteniamo che questo risultato sia storico per la nostra città. Ovviamente non è nato per caso, ma proviene da mesi di lavoro e tanto sacrificio da parte di queste ragazze, ore e ore di allenamenti e schemi. E al loro fianco una dirigenza e un team che hanno sempre creduto in questo obiettivo. Il nostro applauso è per voi e non vediamo l'ora di vedervi all'opera in questa nuova grande sfida".

“Vorrei congratularmi con l'Empoli Pallavolo per questa meritata promozione in serie B2 – ha affermato l’assessora allo Sport, Laura Mannucci -. Un campionato giocato con determinazione e qualità, partita dopo partita, con tanta voglia di arrivare all'obiettivo. Questa è l'ennesima dimostrazione che Empoli fa sport e lo fa ad alti livelli in ogni disciplina. Ringrazio tutta la società giallonera e soprattutto un grande grazie alle atlete della prima squadra per questo grande risultato”.

“A nome dell’Empoli Pallavolo ringrazio l’amministrazione comunale per questo significativo riconoscimento e soprattutto per l’apprezzamento del nostro lavoro manifestato in più di una circostanza in virtù del rapporto di vicinanza instaurato – ha dichiarato il presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova - Per noi è stata una stagione sportiva davvero speciale e la promozione nel Campionato Nazionale di Serie B2 non è solo il coronamento di un sogno, ma anche il modo migliore di festeggiare l’anniversario dei 40 anni dalla fondazione dell’Empoli Pallavolo e dei 10 anni della mia presidenza. La nostra società, infatti, è da lungo tempo impegnata sul territorio svolgendo un importante ruolo sociale nella promozione di questo bellissimo sport che è la pallavolo. Non a caso, anche tra le atlete che compongono la prima squadra, figurano molte giocatrici cresciute tra le fila giallonere. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore le mie splendide ragazze, tutto il team, senza dimenticare i nostri sponsor e i numerosi tifosi che ci hanno sostenuto durante tutto il Campionato, lottando insieme a noi per arrivare a questo straordinario traguardo”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

