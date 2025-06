Vannacci attacca il gay pride in Toscana, l'assessora Nardini: "Parole intrise di pregiudizi e omofobia"

"Recentemente in Toscana c’è stato il gay pride. Ci mandiamo questi signori a morire al fronte. Ditemelo voi. Chi è pronto a questo sacrificio? Chi viene educato ancora con questi valori?. È inutile spendere 800 miliardi se poi al fronte non ci va a combattere nessuno". Queste le parole di Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega per Salvini Premier, durante un comizio tenutosi due giorni fa a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

La reazione del centrosinistra toscano non si è fatta attendere.

"Basta, Vannacci! Non è accettabile che chi riveste un ruolo pubblico all'interno delle istituzioni ed ha un ruolo di primo piano in un partito possa pronunciare queste parole intrise di pregiudizi e omofobia" ha attaccato Alessandra Nardini, assessora della Regione Toscana con alle Pari Opportunità, membro dell'Assemblea e della Direzione nazionale PD.

"Non è la prima volta che ascoltiamo o leggiamo parole squallide da quest'uomo che, per quanto mi riguarda, era prima indegno di indossare una divisa e oggi non dovrebbe sedere in Parlamento Europeo. Non è la prima volta che dice schifezze del genere, ma non dobbiamo fare spallucce e abituarci".

"Dietro le sue parole non c'è il rifiuto della guerra, ma l'idea che gli uomini gay non sarebbero adatti ad andare al fronte perché, a suo avviso, troppo poco virili. Sa cosa c'è Vannacci? A noi, a quell* del Toscana Pride, la guerra fa schifo. Come a noi fanno schifo, ogni volta, le sue parole. Dico "noi" perché c'ero anche io sabato a sfilare per le strade di Prato e se quelle immagini le hanno dato fastidio sono proprio contenta, mi confermano che eravamo nel giusto".

"L'unica 'guerra" che siamo pronti a fare è quella contro il suo mondo al contrario, quello dove è giusto che le persone vengano discriminate. È la guerra contro l'odio e la discriminazione. Ma non imbracceremo fucili, la faremo con la forza delle nostre idee. E la vinceremo Generale questa guerra, glielo assicuro. Perché la Toscana e l'Italia sono molto meglio di Lei".