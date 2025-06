Confermate le agevolazioni sulla TARIC di Vinci per le famiglie a basso reddito

L’Amministrazione comunale di Vinci rinnova il proprio impegno per la giustizia sociale. Anche per il 2025, il Comune ha deciso di mantenere e rafforzare le agevolazioni sulla TARIC, la tariffa rifiuti corrispettiva, destinate alle famiglie con redditi più bassi. Una misura concreta che punta a sostenere i cittadini in maggiore difficoltà economica, sfruttando le opportunità previste dalla normativa statale.

Il provvedimento, approvato nei giorni scorsi, prevede riduzioni fino al 75% per i nuclei con ISEE inferiore a 5.000 euro, del 30% per chi rientra nella fascia tra 5.000 e 9.530 euro, e del 55% per chi si attesta tra 9.530 e 10.000 euro. Le agevolazioni saranno applicate all’abitazione di residenza e attivate tramite un bando pubblico di prossima pubblicazione.

A sottolineare il significato politico della scelta è Cristina Bortolai, capogruppo PD in Consiglio comunale:

“La politica deve saper essere concreta e solidale. Mantenere le esenzioni e le riduzioni della tariffa è un segnale importante per chi si trova in difficoltà. In un contesto economico ancora incerto, il Comune ha il dovere di intervenire per garantire equità”.

Sulla stessa linea anche Francesco Redditi, segretario del Partito Democratico di Vinci, che rivendica la coerenza dell’amministrazione nel sostenere i più fragili:

“Questa non è una semplice misura tecnica, ma una scelta politica chiara. Vogliamo stare dalla parte di chi rischia di restare indietro. La giustizia sociale è, e deve restare, un pilastro dell’azione del centrosinistra”.

Con questa delibera, Vinci si conferma tra i Comuni toscani più attenti alle politiche di inclusione e sostegno economico, in un quadro che guarda alla solidarietà come strumento di sviluppo locale e coesione sociale.

Notizie correlate