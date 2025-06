A Empoli tornano gli anni ’90, in scena l’ultima serata del Jump Festival

Serate calde ma indimenticabili. Il parco di Serravalle di Empoli è stato il palcoscenico naturale di spettacoli musicali coinvolgenti e travolgenti. I cinque giorni della seconda edizione del “Jump festival” hanno divertito proprio tutti. Tanti giovani ma anche intere famiglie hanno vissuto questa esperienza non solo musicale ma di intrattenimento, dello stare insieme, come mangiare un panino in libertà, sorseggiando una birra .

Giovani arrivati a ‘flotte’ anche dai comuni limitrofi, hanno incontrato gli amici di scuola, trascorso con loro belle serate, oppure ritrovato amici con cui non si vedevano da tempo.

Sì perché il ‘Jump’ è questo: incontro, partecipazione, amicizia, idee. Il tutto condensato da sorrisi, spensieratezza e sound.

L’area food si è contraddistinta, come sempre, con i suoi ‘menù’ che hanno accontentato tutti i ‘palati’ e nella gentilezza di saper accogliere.

La macchina organizzativa del festival ha lavorato ininterrottamente in questi cinque giorni, senza pensare alle alte temperature ma a regalare un festival unico nel suo genere. E se ci sarà riuscita nell'intento, lo diranno i numerosi avventori che potranno dire: noi c’eravamo!

Un festival che guarda già al futuro, inserito nel cartellone degli eventi estivi promosso dal Comune di Empoli, “Uno spettacolo d’estate”, nato per essere una grande festa per gli adulti, i più giovani e i piccoli.

L’associazione Jump Live ringrazia il grande pubblico della città di Empoli e tutti coloro che sono arrivati al festival per un passa parola, perché hanno seguito i profili social dell’evento, perché lo hanno letto sui giornali.

Quindi, un grazie corale alla stampa, tutta, cartacea e web che ha seguito la manifestazione; un grazie al Comune di Empoli per il patrocinio e per la condivisione di questo progetto e un grazie a tutti coloro che sono stati impegnati giorno e notte per offrire un servizio di ristoro e di accoglienza impeccabili.

Un ultimo grande grazie, alle forze dell’ordine e agli addetti alla sicurezza, all'associazione dei Carabinieri, alla VAB, ai volontari e alle volontarie di pronto intervento: ognuno di loro, nel suo ruolo, ha vigilato con discrezione e massima attenzione.

Non ci resta che aspettarvi stasera, domenica 29 giugno, per chiudere in bellezza. Pronti a scatenarvi con “Voglio tornare negli anni’90”? Un viaggio emozionante, un tuffo carpiato nel passato capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti, fino a chi vuole rivivere i ricordi di un'epoca indimenticabile senza averla conosciuta.

Si ricorda che gli stand dell'area food sono aperti dalle 18 e che l'ingresso al festival è libero.

Per informazioni contattare: associazionejumplive@gmail.com, Roberto 331 9749060 e Luca 334 8092835.

Notizie correlate