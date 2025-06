Giovane alla guida senza patente, non era la prima volta: denunciato

I carabinieri di Pontedera, durante un servizio di controllo mirato al rispetto del codice della strada lungo le principali arterie del territorio, hanno denunciato un giovane per guida senza patente, con recidiva nel biennio.

Durante un controllo su un’auto con a bordo madre e figlio, entrambi di origine macedone, è emerso che il ragazzo alla guida non aveva mai conseguito la patente. Non si trattava della prima violazione: per questo motivo, al termine degli accertamenti, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato a una carrozzeria della zona.

