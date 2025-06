Guasto a sala radar nel Nord Italia, voli cancellati e ritardi a Pisa e Firenze

Un guasto tecnico a un centro radar nel Nord Italia ha causato gravi disagi al traffico aereo nella giornata di ieri, con ripercussioni anche negli aeroporti toscani di Firenze e Pisa. La segnalazione è arrivata da Toscana Aeroporti, società che gestisce entrambi gli scali, che ha subito invitato i viaggiatori a contattare le rispettive compagnie aeree per aggiornamenti su voli in ritardo, cancellati o dirottati.

Numerosi voli previsti su scali come Milano Malpensa, Linate e Torino Caselle sono stati deviati su Pisa e Firenze, causando un forte afflusso di passeggeri e congestionando i terminal. A Firenze e soprattutto a Pisa, si sono registrate lunghe attese per centinaia di persone in attesa di ripartire.

Le compagnie aeree hanno fornito assistenza con acqua e generi alimentari ai passeggeri bloccati a Pisa, mentre tentavano di organizzare la “riprotezione”, ovvero il ricollocamento su altri voli disponibili. Intanto, si è rivelato difficile liberare il terminal pisano, anche a causa della scarsità di pullman o bus disponibili, aggravata dal periodo estivo e dall’orario serale.

La situazione si è sbloccata poco dopo le 22 di venerdì 28 giugno, quando ENAV ha annunciato di aver risolto il problema tecnico presso il Centro di Controllo d’Area di Milano. Il disguido, legato a una problematica di trasmissione dati e connettività, è stato gestito con un intervento tempestivo del personale tecnico-operativo.

Nella notte e nella mattinata di sabato 29 giugno, il traffico aereo è gradualmente tornato alla normalità. Tuttavia, molti passeggeri hanno trascorso la notte in aeroporto, in attesa di un volo o di una sistemazione alternativa.

