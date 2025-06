Incendio discarica Rosignano, bruciati 25mila mq di plastica. Oltre 11 ore per domare fiamme

Il vasto incendio che ieri ha colpito l’impianto di trattamento rifiuti Scapigliato a Rosignano Marittimo, ha bruciato circa 25.000 metri quadrati di materiale plastico. L’intervento dei vigili del fuoco, durato 11 ore e mezzo, ha richiesto l’attacco su tre fronti. Durante la fase più critica, il sindaco ha emesso un’ordinanza per tenere chiuse le finestre entro un raggio di 5 km. Non si registrano feriti, ma i danni agli impianti di stoccaggio sono ingenti. Sul posto squadre da Cecina, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia, per un totale di 22 operatori e due funzionari. In corso i sopralluoghi per la messa in sicurezza.

Notizie correlate