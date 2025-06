Incendio nella notte al centro commerciale Coop Montecatini, ingenti danni

Nella notte tra il 28 e il 29 giugno un incendio è scoppiato al centro commerciale Coop di Montecatini, nel comune di Massa e Cozzile, partendo dalla copertura e propagandosi a due negozi interni. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i danni materiali sono significativi. I vigili del fuoco di Pistoia e Montecatini hanno spento le fiamme all’alba. La struttura ha riaperto regolarmente in mattinata. In corso accertamenti per chiarire le cause del rogo.

