Incontro e festa per le famiglie palestinesi al Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana 

L’iniziativa, promossa dalla Cooperazione Internazionale in collaborazione con i Giovani CRI Toscana, ha coinvolto circa 80 persone, tra cui 40 minori, in un contesto di condivisione e gioco. Sono state organizzate attività ludico-ricreative a cura dei volontari CRI, una merenda offerta ai partecipanti e la distribuzione di abbigliamento per bambini, donato dalla Miniconf, azienda aretina che ha voluto contribuire attivamente al percorso di accoglienza delle famiglie.

Questo evento, che si inserisce tra le attività della Croce Rossa Italiana volte a promuovere i principi dell’umanità, della solidarietà e dell’inclusione con azioni concrete a favore delle persone in condizione di vulnerabilità, vuole anche rafforzare la collaborazione con il tessuto sociale, istituzionale e imprenditoriale del territorio. Ha inoltre dato vita alla preziosa opportunità per la comunità palestinese di ritrovarsi e ricongiungersi in un luogo sicuro per condividere del tempo insieme in totale serenità.

All’evento hanno preso parte il Vicepresidente Regionale Fabio Giovannini, la Consigliera Regionale Laura Uccello Barretta e i Delegati Tecnici Regionali alla Cooperazione Internazionale Mariangela Bronwen Lassi e Andrea Balderi dei Giovani, insieme a numerosi volontari provenienti da tutta la regione, tra cui alcuni interpreti impegnati nel garantire piena accessibilità linguistica alle attività proposte.

Significativa anche la presenza dell’Associazione Amicizia Italo Palestinese onlus, che da tempo accompagna le famiglie nel loro percorso di inserimento sociale e culturale nel territorio fiorentino, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e appartenenza, dell'Imam di Firenze Izzedin Elzir in rappresentanza della comunità Islamica e del Presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro.

“Ringraziamo molto l’azienda Miniconf per la generosa donazione destinata ai bambini e ai ragazzi arrivati a Firenze da Gaza." ha detto Laura Uccello Barretta, Consigliera del Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa Italiana "In un momento così delicato, questo gesto concreto di solidarietà rappresenta non solo un aiuto materiale, ma anche un segnale importante di vicinanza e umanità. La Croce Rossa Toscana ha provveduto alla distribuzione dei beni con attenzione e nel rispetto dei Principi di neutralità, imparzialità e umanità che guidano ogni nostra azione. Noi saremo sempre presenti per le famiglie e per i bambini che fuggono dalla guerra da dovunque arrivino e pronti ad ospitarli e ad accoglierli al meglio delle nostre possibilità. Un sincero ringraziamento da parte nostra è dedicato a tutti coloro che continuano a scegliere di stare dalla parte di chi ha più bisogno al nostro fianco".

