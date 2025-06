Milo torna a casa: ritrovato il cucciolo rapito a Pontremoli

È finita con un lieto fine la vicenda del rapimento di Milo, un cucciolo di barboncino toy sottratto giorni fa dal giardino di una casa a Pontremoli. Alcuni ragazzi del posto lo hanno ritrovato e riportato alla famiglia, dove una bambina lo attendeva con ansia. Il caso aveva suscitato forte indignazione in città e mobilitato i social, fino al coinvolgimento dell’AIDAA (Associazione italiana difesa animali e ambiente), che aveva lanciato un appello pubblico con taglia per il ritrovamento. L’associazione ha annunciato che proseguirà le indagini per identificare i responsabili del furto.

