Muore Sergio Antonini, era tra i soci fondatori e storico presidente dell'Avis di Empoli

È con profondo dolore che l’Avis Comunale di Empoli annuncia la scomparsa del suo Presidente Onorario, Sergio Antonini, avvenuta domenica 29 giugno 2025. "Figura di riferimento per la nostra realtà, Sergio ha dedicato con passione, competenza e generoso impegno gran parte della sua vita alla nascita, crescita e alla valorizzazione dell’associazione, contribuendo in modo decisivo al raggiungimento dei suoi obiettivi e alla diffusione dei suoi valori" così in una nota l'Avis.

"La sua umanità, la sua visione e il suo instancabile entusiasmo resteranno per sempre un esempio per tutti noi. In questo momento di grande tristezza, il Consiglio Direttivo, i soci e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco si stringono con affetto alla famiglia, esprimendo il più sentito cordoglio".

La salma è esposta alla cappella del commiato dell'ospedale di Empoli. Le esequie si terranno martedì 1 luglio 2025 alle ore 9,30 alla chiesa della Madonnina del Grappa, in via Masini a Empoli.