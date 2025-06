Strage di Viareggio, il ricordo delle 32 vittime tra messa e fischi dei treni

A 15 anni dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009, Viareggio ha commemorato le 32 vittime della strage con una messa in suffragio nella cappella del cimitero della Misericordia, celebrata da padre Elzeario Nowak. Presenti familiari, rappresentanti dell’associazione "Il Mondo che Vorrei", il vicesindaco e alcuni assessori e consiglieri comunali, ma con una partecipazione cittadina più contenuta rispetto al passato. Come ogni anno, anche i treni in transito hanno suonato i fischi in segno di omaggio. Sulla cappella campeggia ora la prima pagina del Tirreno che annunciava la sentenza definitiva del processo. Tra le iniziative, anche una cartolina commemorativa e un video dedicato.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: