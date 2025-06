Un'opera dell'artista CLET all'asta a Empoli per sostenere Gaza

Anche l’artista CLET partecipa alla rassegna Gaza Palestina Fuori Fuoco, in corso fino al 3 luglio presso il Chiostro degli Agostiniani, mettendo a disposizione un’opera originale autografata (formato 70x100) per sostenere progetti umanitari a favore della popolazione di Gaza.

Dal 27 giugno al 3 luglio prossimi Empoli accoglierà una settimana di iniziative pensate per sostenere il popolo palestinese, contro il genocidio in atto a Gaza e contro l’occupazione illegale della propria terra. L’organizzazione è della Cgil Empolese Valdelsa, il comitato Arci Empolese Valdelsa, Empoli per la Pace, con la collaborazione della Libreria Rinascita e il patrocinio del Comune di Empoli.

Durante i giorni dell’esposizione sarà possibile ammirare il lavoro e contribuire del noto artista con un’offerta per aggiudicarselo, a sostegno della causa. Per partecipare, è sufficiente inviare una mail a glacoppola@firenze.tosc.cgil.it indicando nome, cognome, eventuale associazione di appartenenza, indirizzo mail, numero di telefono e valore dell’offerta proposta.

Al termine della mostra, l’offerta più alta sarà selezionata: la persona interessata verrà contattata per perfezionare la donazione e ritirare l’opera. Un gesto d’arte e solidarietà, che unisce cultura e impegno civile.