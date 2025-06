Ufficio affissioni, comune di Montopoli affida servizio alla ditta Ica Spa

Il Comune di Montopoli in Val D'Arno ha affidato alla ditta Ica Spa il servizio del canone mezzi pubblicitari e affissionali. «Il servizio è da molti anni esternalizzato rispetto agli uffici comunali e il precedente contratto di gestione era in scadenza – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore al bilancio Andrea Marino – . Per questo motivo nei mesi scorsi è stata indetta una gara per la nuova gestione, aggiudicata ancora alla ditta Ica Spa e a seguito della quale la sede operativa, relativa alla gestione di tale servizio, è stata trasferita nel territorio limitrofo di Pontedera, nel quale svolge lo stesso servizio per altri Comuni della Valdera e dell’alta Valdera».

Da martedì primo luglio, quindi, l’ufficio sarà a Pontedera in via F.lli Bandiera n. 19 con orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 (0587/54217, mail: ica.montopoliinvaldarno@icatributi.it).

«In questo modo – proseguono – si riorganizza in maniera più efficiente il servizio: a Pontedera le due operatrici a disposizione, Simona ed Elisa, potranno garantire un servizio più efficace rispetto al passato, con l’utilizzo anche dei nuovi metodi di pagamento. Per esempio, si potrà pagare direttamente con PagoPa, senza dover tornare due volte all'ufficio. Comodo anche l’aspetto del parcheggio nelle immediate vicinanze. Ringraziamo Ediva Boldrini per il lavoro svolto in questi anni e le auguriamo un buon pensionamento. Crediamo che il nuovo sportello vada incontro alle esigenze di associazioni e imprese e che possa offrire uno sguardo più ampio a livello territoriale». Tutte le informazioni utili sono reperibili all'indirizzo https://www.icatributi.it/servizi_online/dettaglio_comune-cat-montopoli_in_val_d_arno_691.html

