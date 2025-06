Al via l'intervento di riqualificazione dell'ex Coop del Neto a Sesto Fiorentino

L' ex supermercato del Neto , a Sesto Fiorentino , è pronto a rinascere con una nuova veste : lunedì 30 giugno Unicoop Firenze dà il via ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile, di proprietà della cooperativa, che ha ospitato il supermercato di Via Leopardi da marzo 1985 fino a marzo 2024, quando è stato chiuso a seguito dell'inaugurazione del nuovo Coop.fi di Viale Pratese, presso l'area ex Ginori.

Il progetto è il punto di arrivo di un percorso di condivisione fra Unicoop Firenze, l'amministrazione locale e i residenti che, fin da prima della chiusura del supermercato, hanno richiesto la valorizzazione dell'immobile per evitare l’abbandono della zona e possibili problematiche di sicurezza. Con l'intervento di riqualificazione, a carico di Unicoop Firenze, la cooperativa dà una risposta alle esigenze della comunità, con l'obiettivo di rendere nuovamente fruibili gli spazi e ridare vita a uno spazio che, per 40 anni, è stato un luogo di servizio e un punto di aggregazione per i residenti. Con l'intervento di riqualificazione, l'ex supermercato di Via Leopardi cambia pelle e rinasce, per continuare ad essere un punto di riferimento per tutti gli abitanti del quartiere.