ArtInsolite ritorna dal 3 luglio, tutto pronto per il museo a cielo aperto di Lajatico

Giovedì 3 luglio dalle 19 verrà presentata la rassegna ArtInsolite 2025 a Lajatico, l’evento collaterale al Teatro del Silenzio, che quest’anno festeggia la 20ª edizione. Nella serata di giovedì 3 luglio saranno esibite le opere installate quest’anno nel borgo toscano.

Nel centro del Paese che ha dato i natali ad Andrea Bocelli troverete opere di Igor Mitoraj, di SCART (progetto artistico del Gruppo Hera che ridona una vita artistica ai materiali di scarto) e di David Pompili, in attesa dei grandi concerti di Andrea Bocelli (22 e 26 luglio) e del figlio Matteo Bocelli (24 luglio).

ArtInsolite, progetto collaterale del Teatro del Silenzio, è una rassegna di Arte contemporanea che prende vita ogni estate a Lajatico dal 2010. Il paese, con la regia di Alberto Bartalini e la preziosa disponibilità del Comune di Lajatico, diventa un museo d’Arte contemporanea a cielo

aperto: le opere di artisti noti vengono poste in luoghi insoliti dove le persone vivono normalmente, lavorano e si incontrano. L’obiettivo è creare un percorso negli spazi più significativi del piccolo borgo toscano come i palazzi storici e istituzionali, le piazze, le strade, le cantine e i chiassi.

Nell’edizione 2025 saranno protagonisti con le loro installazioni:

Igor Mitoraj - tra i più autorevoli interpreti della scultura contemporanea internazionale - che porta al Teatro del Silenzio l’opera in bronzo dal titolo “Tindaro Screpolato” che farà da scenografia agli eventi del 22/24/26 Inoltre in piazza Vittorio Veneto nel centro del paese sono state posizionate altre due importanti opere dal titolo “Ikaria” e “Torso di Ikaro” (sempre in bronzo).

Un grande ritorno iconico quello di Mitoraj, l’artista che per primo nel 2006 con la sua opera dal titolo “Grande Sonno” fece da scenografia al primo concerto e oggi è il simbolo del Teatro del Silenzio.

Il tutto con la preziosa collaborazione di Galleria d’Arte Contini e Atelier Mitoraj.

SCART, il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera focalizzato sulla trasformazione dei rifiuti in opere d’arte, che vanta con Lajatico 14 anni di sodalizio artistico, sarà protagonista di ArtInsolite e dei festeggiamenti dei 20 anni del teatro. Era, infatti, il 2012 quando la piattaforma artistica con sede presso gli impianti Herambiente di Santa Croce sull’Arno iniziò la collaborazione con il Teatro del Silenzio per la realizzazione di scenografie e abiti di scena. La partnership verrà celebrata grazie all’allestimento per le vie del centro storico di una mostra fotografica che ripercorrerà le creazioni SCART realizzate in tutti questi anni per l’evento musicale, avvalendosi spesso del contributo di studenti e docenti delle Accademie di belle Arti di Firenze, Carrara, Bologna e Ravenna.

SCART, inoltre, presenterà durante tutta l’estate all’interno del Teatro Comunale, tre ritratti di Ayrton Senna e la monoposto F1 rossa “Romagna nel cuore”, realizzata con rifiuti provenienti dall’alluvione in Romagna del maggio 2023, che ha visto Hera protagonista nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti provocati dal terribile evento. Un’opera, pensata come stimolo per una ripartenza dopo un evento drammatico, che non parla solo di riciclo, ma anche della necessità di proseguire l’impegno verso la decarbonizzazione del Pianeta e il contrasto ai mutamenti climatici.

David Pompili. Artista che da tempo collabora con Teatro del Silenzio, lasciando opere permanenti come il meraviglioso Murales dal titolo “Together” di Via Garibaldi, torna per festeggiare i 20 anni con una mostra nel Centro Polivalente San Carlo dal titolo “fAdE, DISSOLVENZA”. In questo spazio Polivalente, l'arte contemporanea incontra la Polaroid. Non è solo un'istantanea, ma un punto di partenza per la riflessione, un momento che diventa un'occasione per interrogarsi sulla realtà che ci circonda. La mostra “fAdE” esplora come la Polaroid, con la sua natura immediata, possa essere utilizzata per creare opere d'arte che vanno oltre la semplice immagine.

Con il contributo di SUSINI ASSIGEST-Gestione Assicurativa-Consulenze ad imprese e privati, Energy Elettrotecniche Integrate, F.lli Fegatilli srl, Galletti Amerigo & Arias srl.

Nell’occasione sarà visitabile una nuova versione di Markandeya, opera del 2018 di Gianni Lucchesi in Via Cesare Battisti, già segnalata nei 100 luoghi del contemporaneo in Italia.