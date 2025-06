Auto urta barriera e si ribalta sull'Aurelia, muore 21enne fiorentino

Un tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Variante Aurelia, tra le uscite di San Vincenzo e Venturina, in provincia di Livorno. La vittima è un giovane di 21 anni, residente a Firenze. Stava viaggiando in direzione sud quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, ha perso il controllo dell’auto. Il veicolo ha urtato violentemente la barriera centrale in cemento, si è ribaltato più volte e il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo manovre di rianimazione, purtroppo senza esito: il decesso del ragazzo è stato constatato sul posto.

Il traffico sulla Variante è stato bloccato in direzione sud per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo, con una deviazione momentanea dei veicoli sulla vecchia Aurelia. Le operazioni hanno richiesto diverso tempo, mentre la Polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.