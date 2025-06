Cassonetti in centro a Empoli, Ghezzi (FI): "Trovare soluzioni alternative"

"In ogni città la mancanza di sicurezza, ordine e pulizia connota quel degrado che fa da spartiacque tra le città in cui si vive bene e vi è una buona qualità della vita, e quelle invece dove i cittadini subiscono un’incuria che non vorrebbero; Empoli oggi, purtroppo, fa parte a pieno titolo di quest’ultimo gruppo". Così inizia una nota di Claudia Ghezzi, segretario comunale di Forza Italia che prosegue: "Non mi riferisco alla mancanza di sicurezza, ai problemi di una immigrazione che non è integrata, al degrado urbano che scaturisce dall’accettazione di certi comportamenti oggettivamente deplorevoli sopportati per paura di essere accusati di razzismo, come accade in Piazza Madonna della Quiete o in Via Masini, non parlo delle piazze cittadine i cui interventi di riqualificazione le riduce a meri parcheggi a pagamento e dei giardini pubblici ovunque scarsamente manutenuti. Mi riferisco invece allo stazionare dei cassonetti dei rifiuti lungo le strade e nelle piazze cittadine: è opportuno sia dal punto di vista del decoro sia da quello della salute pubblica?"

Le fotografie, documentazione che Ghezzi afferma essere molto più ampia e prodotta in oltre sei mesi, "denotano come il primato del rifiuto su strada venga assegnato di diritto ai numerosi cassonetti" presenti a fianco dei dehor di alcuni ristoranti del centro. Come in piazza della Vittoria, prosegue Ghezzi, "la stessa piazza che l’Amministrazione, anziché ripensarla pedonale e con più verde, si vanta di aver "riqualificato" aumentandone i parcheggi a pagamento", e ancora in altre strade. "L’auspicio è che si individuino ovunque soluzioni alternative, compatibili con il decoro e la salute pubblica che gli empolesi meritano, e che nei prossimi giorni sparisca tutto e si abbia come l’impressione di aver fatto un brutto incubo".

