Ceccardi (Lega): "A Castelfiorentino progetto ‘gender’ alle elementari. Interrogazione a Commissione Ue"

“A Castelfiorentino e in altri Comuni della provincia fiorentina è spuntato fuori l’ennesimo progetto ideologico su stereotipi di genere, orientamento sessuale e identità fluida, rivolto a bambini della scuola primaria. Il tutto senza coinvolgere adeguatamente le famiglie, senza garantire competenze pedagogiche qualificate e in contrasto con le indicazioni ministeriali. Il progetto - denominato GEnder BUdgeting e DIffusione della CUltura di Genere - è promosso dalla Città Metropolitana di Firenze, con l’Università di Firenze e la Regione Toscana ed è co-finanziato dall’Ue. Un fatto grave che il gruppo consiliare della Lega a Castelfiorentino, capitanato da Susi Giglioli, ha giustamente denunciato in consiglio comunale. Non permetteremo che la sinistra trasformi la scuola in un laboratorio ideologico. I bambini devono crescere nel rispetto dei loro tempi, non essere indottrinati. Inoltre, ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea, per sapere se Bruxelles sia al corrente di questo progetto e se intenda verificare il rispetto della neutralità educativa, della libertà delle famiglie e, soprattutto, della tutela dei minori. Un progetto così, infatti, va bloccato subito”. Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze