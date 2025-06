Sei appuntamenti estivi a Montopoli con 'Cinema Sotto le Stelle'

Sei appuntamenti estivi con il Cinema Sotto le Stelle. Un programma finanziato dal Comune e organizzato da Arci Valdarno Inferiore, pensato per tutte le età con cartoni animati e commedie, per bambini e famiglie. Il tutto come sempre rigorosamente a ingresso gratuito.

"Ancora una volta, grazie al grande lavoro dei nostri volontari e all'esperienza accumulata in tanti anni, con il contributo fondamentale del Comune di Montopoli che continua a scommettere sul cinema sulle energie delle associazioni, siamo in grado di offrire cinque film dedicati a tutte e tutti, completamente gratuiti in varie parti del comune" spiega Giuseppe Novino presidente dell’Arci della zona del cuoio.

Si comincia lunedì 7 luglio, al giardino della scuola dell'infanzia di San Romano in via XXV Aprile, con un appuntamento tutto dedicato ai più piccoli e la proiezione di Kung Fu Panda 4. Si continua il lunedì successivo, 14 luglio, a Casteldelbosco, anche qui nel cortile della scuola della frazione, con il film di animazione Disney Encanto Sempre targato Disney anche l'appuntamento di lunedì 21 luglio nel Capoluogo, al giardino del Museo Civico in via Guicciardini 55, con il film animato Raya e l'ultimo drago. Sarà invece il turno di Capanne, in piazza Vittorio Veneto, lunedì 28 luglio con If - Gli amici immaginari. Il cinema continua ad agosto con un doppio appuntamento a Marti: venerdì 1 nella terrazza del circolo Arci martigiano Tom Benetollo con il film d'animazione d'avventura Ron - Un amico fuori misura e infine, per la gioia dei più grandi, sabato 9 agosto nello stesso luogo, con il film premio oscar Green Book, con Viggo Mortensen e Mahershala Ali.

“Il cinema all’aperto è uno degli appuntamenti più belli della nostra estate – commenta la sindaca di Montopoli in Val d’Arno Linda Vanni – che il Comune sostiene e promuove con grande convinzione. Siamo assolutamente convinti che la cultura e in questo caso il cinema debba essere libera e accessibile a tutti e tutte. Grazie a questi appuntamenti in ogni frazione del Comune ci si potrà trovare una sera d’estate a guardare un film adatto a tutta la famiglia e questo vorrà dire stare insieme, fare comunità. Quest’anno ci sarà una piccola grande novità: saranno disponibili i sottotitoli in inglese per fare anche di questo momento un’occasione di condivisione con i turisti in vacanza o di passaggio dal nostro Comune. Grazie ad Arci zona del cuoio per l’organizzazione e l’impegno”.

Fonte: Ufficio Stampa

