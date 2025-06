Classica: torna la rassegna musicale estiva alla 'Gerusalemme' di San Vivaldo

Nel cuore della Toscana più nascosta, tra i boschi silenziosi che circondano la Gerusalemme di San Vivaldo, torna “Classica”, la rassegna di musica da camera promossa dai Comuni di Gambassi Terme e Montaione, in collaborazione con la Fondazione ORT – Orchestra della Toscana. Dopo i primi tre appuntamenti ospitati nella splendida pieve romanica di Santa Maria a Chianni, a Gambassi, la rassegna prosegue a Montaione con altri tre concerti nel mese di luglio, all’aperto, di fronte alla cappella della “Fuga in Egitto”, tra le architetture sacre del complesso cinquecentesco di San Vivaldo.

Un’occasione rara in cui la musica dialoga con la spiritualità del luogo, offrendo al pubblico un’esperienza d’ascolto intensa e fuori dal tempo.

Tutti i concerti iniziano alle ore 18:00 e sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Il primo appuntamento, domenica 6 luglio, apre con un affascinante omaggio all’opera lirica attraverso la voce brillante e versatile degli strumenti a fiato. Il Quintetto dell’ORT propone un programma che alterna raffinati brani da camera e celebri melodie operistiche: si parte con l’ironia surreale di Opus Number Zoo di Luciano Berio e l’eleganza giocosa di Nino Rota con la sua Piccola offerta musicale, per poi entrare nel cuore della tradizione lirica italiana con una selezione di fantasie da capolavori di Giacomo Puccini (La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot) e con la travolgente ouverture del Nabucco di Giuseppe Verdi.

Il secondo concerto, domenica 13 luglio, ci trasporta nella Spagna del Settecento con le musiche vivaci e colorate di Luigi Boccherini, compositore italiano che trascorse gran parte della sua carriera alla corte spagnola. Il Quintetto d’archi dell’ORT eseguirà due tra le sue più celebri composizioni: il Quintetto n. 5 op. 11 e il Quintetto n. 6 op. 30, conosciuto come La musica notturna delle strade di Madrid.

Domenica 20 luglio, il ciclo si conclude con una serata dedicata alle Sonate a quattro di Gioachino Rossini. Il Quartetto Cassioli interpreta alcune di queste composizioni giovanili, piene di energia, ironia e brillantezza melodica, già perfettamente riconoscibili nello stile del futuro autore del Barbiere di Siviglia. In programma anche il raro Duetto per violoncello e contrabbasso, che mette in luce la scrittura raffinata e l’equilibrio tra virtuosismo e cantabilità. Un’occasione preziosa per scoprire il Rossini meno noto, ma non meno sorprendente.

Il programma completo dei concerti a Montaione:

Domenica 06 luglio

FIATI IN OPERA

Quintetto a fiati

Luciano Berio / Opus number zoo

Nino Rota / Piccola offerta musicale

Giacomo Puccini / Fantasia da La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot

Giuseppe Verdi / Ouverture da Nabucco

Domenica 13 luglio

INCANTO DI MADRID

Quintetto d’archi dell’ORT

Luigi Boccherini

Quintetto n. 5 per archi op. 11, G 275

Quintetto n. 6 per archi op. 30, G 324

“La musica notturna delle strade di Madrid”

Domenica 20 luglio

LE QUATTRO SONATE DI ROSSINI

Quartetto Cassioli

Gioachino Rossini / Sonata a quattro n. 3; Sonata a quattro n. 6; Duetto per violoncello e contrabbasso; Sonata a quattro n. 2

Il complesso della Gerusalemme di San Vivaldo, costruito nei primi anni del XVI secolo dai frati Minori di San Francesco, rappresenta uno degli esempi più significativi di riproduzione dei luoghi di Terra Santa in occidente. Le cappelle e i tempietti disposti nel bosco secondo l'antica topografia di Gerusalemme, ospitano gruppi scultorei di scuola robbiana che illustrano la vita e la Passione di Cristo.

Il sito è aperto tutti i giorni nelle ore pomeridiane, e per l’intera giornata la domenica e nei giorni festivi.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura@comune.montaione.fi.it

