Controlli a raffica nel Pisano: patenti ritirate, denunce per alcol e droga

Proseguono con intensità i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa sul territorio provinciale, con particolare attenzione alla sicurezza stradale. Nel corso dell’ultima settimana, le pattuglie dell’Arma hanno effettuato numerosi accertamenti, portando a diverse denunce, ritiri di patente e verifiche su soggetti già sottoposti a misure amministrative.

In particolare, quattro persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. I conducenti, fermati per controlli di routine o in seguito a comportamenti sospetti, sono risultati positivi all’etilometro, con un tasso alcolemico anche tre volte superiore al limite consentito. Le patenti sono state immediatamente ritirate e i veicoli affidati a persone di fiducia o rimossi con l’ausilio del soccorso stradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

Oltre all’uso di alcol, i controlli hanno riguardato anche l’assunzione di sostanze stupefacenti. Il 3 giugno, a Volterra, un uomo di 75 anni è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale senza coinvolgimento di terzi. In un altro caso, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato un automobilista risultato positivo a un primo test antidroga, ma che ha rifiutato il successivo accertamento presso una struttura sanitaria.

Nel corso delle operazioni è emersa anche la recidiva di soggetti già sottoposti a provvedimenti amministrativi. Il 24 giugno, in Corso Italia a Pisa, un uomo di 42 anni è stato nuovamente segnalato per aver violato il Daspo urbano a cui era sottoposto, nonostante l’ordine di allontanamento fosse ancora in vigore nel territorio comunale.

