Cucciolo chiuso in auto, liberato dalla polizia. Denunciato 78enne a Livorno

Ieri sera a Livorno un uomo di 78 anni è stato denunciato dalla polizia, per aver lasciato in macchina con i finestrini chiusi il cane della nipote, un bulldog di sette mesi. Sul posto, intorno alle 21, stavano passando gli agenti a bordo di una volante quando sono stati richiamati da numerose persone. Constatata la segnalazione, i poliziotti hanno prima cercato rapidamente il proprietario dell'auto poi, senza riuscire a contattarlo, hanno infranto il vetro anteriore riuscendo a mettere in salvo l'animale, subito rifocillato e bagnato per abbassare la temperatura. Dopo circa dieci minuti è arrivato il proprietario, che avrebbe riferito di essersi allontanato per poco tempo: nei suoi confronti è scattata la denuncia per maltrattamento di animali.

