Detenuto evaso dall'Elba arrestato nel Napoletano

Un detenuto di 42 anni, recluso per rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, è evaso giovedì 26 giugno approfittando di un permesso di lavoro esterno nel comune di Campo nell’Elba. L’uomo, autorizzato a lasciare temporaneamente il carcere per svolgere attività lavorative, non ha fatto più ritorno, facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri della stazione di San Vitaliano lo hanno rintracciato e arrestato a Marigliano, in provincia di Napoli, a circa 23 km dal capoluogo campano, dove risiede la sua famiglia. I militari sospettavano che potesse rifugiarsi lì e lo stavano aspettando.

Dopo il fermo, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Alla sua posizione si aggiunge ora anche l’accusa di evasione, che si somma ai precedenti reati per cui stava scontando la pena.