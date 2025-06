Dopo rissa tenta di accoltellare poliziotto intervenuto, arrestata 14enne

Una ragazza italiana di 14 anni è stata arrestata nei giorni scorsi a Firenze per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, e denunciata per lesioni personali, minacce e porto abusivo di arma impropria. La giovane è stata sorpresa dalla Polizia Ferroviaria durante una lite in via Valfonda: alla vista degli agenti ha estratto dalla borsa un coltello da cucina di 22 cm e ha tentato di colpire uno di loro all’addome e al collo, senza riuscirci. Disarmata con difficoltà, ha continuato ad aggredire gli agenti con calci, pugni e insulti. Durante i controlli, è stata trovata anche in possesso di 2,45 grammi di cannabinoidi. Cinque poliziotti hanno riportato lievi lesioni (3 giorni di prognosi). La ragazza è stata trasferita all'Istituto Penale per i Minorenni di Firenze su disposizione della Procura minorile.

