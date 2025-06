Estra rilancia la Call to Action 'L’energia delle buone pratiche'

Estra S.p.A., multiutility attiva nel settore dell’energia e da anni impegnata nella promozione dei valori educativi dello sport, conferma anche per il 2025 la Call to Action “L’energia delle buone pratiche”: un’iniziativa che riconosce e sostiene le associazioni sportive che, ogni giorno, si impegnano per creare comunità più inclusive, solidali e sostenibili.