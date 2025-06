Eventi a Vinci, luglio al Museo Leonardiano con in laboratori per le famiglie

Il luglio a Vinci si apre con l’ultima settimana della Sagra della chiocciola e continua con le iniziative del Museo Leonardiano (per tutto il mese), oltre agli eventi musicali e di tradizione popolare del fine settimana.

Al link bit.ly/eventi-vinci-estate-2025 è possibile poi scaricare il programma completo degli eventi a Vinci.

47ª sagra della chiocciola

L’ultima settimana della Sagra della chiocciola (al Parco dei Mille a Spicchio fino al 6 luglio) offre ogni sera eventi di musica dal vivo, nell’anfiteatro adiacente all’area della sagra. Su sagradellachiocciola.it il programma completo e dettagliato.

Lunedì 30 giugno la consegna della Chiocciola e della Moneta d’Oro, due premi a personalità o associazioni che si sono particolarmente distinte nell’anno precedente.

Luglio al Museo Leonardiano

Il Museo Leonardiano programma per tutto luglio una serie di attività educative, disponibili per tutta la durata del mese.

Dal lunedì al venerdì, dalle 11.15 (a esclusione del 3, 11 e 17 luglio) la rassegna ‘Lo sguardo di Leonardo’ offre alle famiglie con bambini dai 5 ai 14 anni l’opportunità di vivere le esperienze interattive per vestire i panni del Genio vinciano.

Domenica 6 luglio alle 16.30 c’è ‘Come l’acqua così l’aria’, il laboratorio sui movimenti vorticosi degli elementi naturali dedicato alle famiglie con bambini dai 6 ai 14 anni.

Per conoscere le modalità di accesso ai laboratorio e i costi, basta andare su museoleonardiano.it, oppure chiamare l’ufficio turistico del Comune di Vinci allo 0571933285.

Mulino d’Arte – Antonello Losacco Trio

Il nuovo (e penultimo appuntamento) della rassegna musicale del Mulino del Ronzone propone il trio con Antonello Losacco al basso, Vitantonio Gasparro al vibrafono e Vito Tenzone alla batteria.

La performance comincia alle 21 e l’ingresso è offerta gratuita.

Rime in circolo

La versione estiva della Befanata dei poeti - tradizionalmente il 5 gennaio - ritorna per la sua terza edizione.

Rime in circolo, la versione più spensierata dell'edizione invernale, si ripropone al Circolo di Faltognano, sabato 5 luglio dalle 20.30 con le rime di Gabriele Ara, Fabrizio Ganugi e Silvia Bruni che declameranno in ottava rima, stornelli toscani e con l’inconfondibile spirito del Montalbano.

Tipicamente toscana è anche la cena preparata dai volontari del circolo, alla quale per partecipare è necessario prenotarsi a info@prolocovinci.com, oppure chiamando il 3341804770 o il 3498338263.

Rime in circolo è organizzato dalla Pro Loco di Vinci e gode del patrocinio del Comune di Vinci, nonché del Tradev, il Centro per la documentazione delle tradizioni popolari dell'Empolese Valdelsa.

Lunario

La luna è la protagonista di un concerto evocativo che ne esplora la doppia natura: quella di satellite silenzioso e quella di luogo immaginario, da sempre fonte di ispirazione per poeti, narratori e musicisti.

Lo spettacolo, domenica 6 luglio alle 21.30 in Piazza G. Masi, si sviluppa come un mosaico narrativo e musicale, in cui si alternano testi, racconti e canzoni, sorprendendo per la varietà di toni e registri: dal lirico all’intimo, dal popolare al visionario.

Sul palco, un autore, un cantante e due musicisti daranno corpo e voce a questo viaggio notturno, dove la parola e la musica si incontrano sotto il segno della luna.

ANDREA GIUNTINI – Voce recitante

KATIA LARI – Voce e chitarra

TOMMASO NOBILIO – Chitarra

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

