Fermato senza patente con ketamina, ecstasy e MDMA, aveva anche documenti rubati

Controllo di routine dalle conseguenze pesanti quello effettuato ieri pomeriggio dagli agenti delle Volanti nei pressi di via Pisana. Un 27enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione.

L’uomo, alla guida di un’auto a noleggio, viaggiava con altri due passeggeri quando è stato fermato. Privo di patente, è stato subito sottoposto a perquisizione. Nel bagagliaio, nascosta in una borsa, la polizia ha rinvenuto numerose carte bancomat, carte d’identità e codici fiscali, tutti risultati rubati o smarriti, di cui il giovane non ha saputo fornire spiegazioni.

Il controllo ha poi portato alla scoperta di varie sostanze stupefacenti: in una custodia per macchina fotografica, un barattolo conteneva 13,92 grammi di ketamina; in un altro barattolo, nel vano della portiera destra, sono stati trovati 0,32 grammi di ecstasy. Nel vano portaoggetti, infine, 2,46 grammi di MDMA erano suddivisi in quattro dosi pronte per lo spaccio.

Nella stessa auto, la polizia ha sequestrato quattro telefoni cellulari, tre nascosti nella portiera lato conducente e uno addosso al 27enne. Un quinto telefono, rinvenuto sotto un sedile, e la MDMA sono stati sequestrati a carico di ignoti, poiché nessuno dei passeggeri ha ammesso la proprietà.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il 27enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida dell’arresto, prevista per questa mattina. È stato inoltre sanzionato per guida senza patente.