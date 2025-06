Fiaccolata per la pace, Mercanti (Pd): "Giusto esserci, no alla guerra sia valore condiviso"

“Parteciperò alla fiaccolata promossa dalla Cgil perché credo che la pace sia un valore fondamentale. Di fronte ai conflitti che attraversano il mondo, dall’Ucraina al Medio Oriente, serve la diplomazia delle istituzioni internazionali”.

A dirlo è Valentina Mercanti, consigliera regionale della Toscana, che parteciperà alla fiaccolata per la pace promossa da Cgil Toscana per martedì 1° luglio in centro a Firenze.

“Essere in piazza il 1° luglio – continua Mercanti – è un modo per testimoniare l’impegno per la pace e per invitare tutte e tutti a riflettere sul ruolo che ciascuno può avere nella costruzione di un futuro più sereno e giusto”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate