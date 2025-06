Il gruppo infioratori di Fucecchio protagonista nella Capitale

Domenica 29 giugno anche il gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio è stato tra i protagonisti dell’Infiorata storica di Roma che come ogni anno, in occasione della ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo, decora via della Conciliazione di opere d’arte.

La manifestazione, organizzata in collaborazione tra Pro Loco di Roma e UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), ha richiamato nella Capitale delegazioni proventi da tutta Italia. Il tappeto floreale realizzato dal gruppo di Fucecchio di fronte a Piazza San Pietro ha rappresentato il pellegrinaggio che, in occasione del Giubileo della Speranza, ha portato molti pellegrini a Roma, passando anche da Fucecchio. Molti sono stati i turisti e i romani che durante la notte di sabato 28 si sono fermati ad ammirare il quadro, che ha ricevuto anche l’apprezzamento del pontefice Leone XIV durante l’Angelus della domenica.

In diretta su Rai 1, durante la trasmissione “A Sua Immagine”, è andata in onda un’intervista che ha permesso di ammirare il lavoro svolto anche da casa, grazie all’intervento del presidente della Pro Loco di Fucecchio, Francesco Dei, e della responsabile dell’Infiorata di Fucecchio, Marzia Mori.

“Ai nostri infioratori non possiamo che dire grazie – commenta il consigliere delegato Lorenzo Favilli, che ha accompagnato il gruppo a Roma - per la vetrina che regalano alla nostra Infiorata e alla nostra città”.

“Sono davvero orgogliosa di questo gruppo – conclude la sindaca Emma Donnini – che promuove in giro per l’Italia la bellissima arte dell’Infiorata portando in alto il nome di Fucecchio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

