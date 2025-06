Incidente nel Pisano, muore un motociclista di 60 anni

A Cascina, un motociclista di 60 anni, residente a Crespina Lorenzana, è morto in un incidente stradale avvenuto la mattina del 30 giugno. L’uomo è stato trovato già a terra da alcuni automobilisti, e all’arrivo dei soccorsi era già deceduto. Secondo le prime ricostruzioni, non risulterebbero coinvolti altri veicoli: si ipotizza una perdita di controllo del mezzo, forse causata da un malore. Gli accertamenti della polizia municipale sono ancora in corso.

