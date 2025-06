Parte a Vinci 'Invictus': corso Erasmus+ per potenziare resilienza ed empowerment negli youth workers

Dal 1 al 9 luglio, 21 educatori da sette Paesi si immergeranno in un’esperienza formativa unica tra arte, psicologia e natura – ospiti dell’Associazione Agrado nella splendida campagna toscana.

Prenderà il via domani, nella storica città dove nacque Leonardo, il corso di formazione internazionale “Invictus – Nurturing Resilience and Empowerment in Youth Work”, promosso dal programma Erasmus+. L’iniziativa riunisce 21 youth workers provenienti da Italia, Portogallo, Irlanda, Macedonia del Nord, Grecia, Polonia e Romania, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nella promozione del benessere e della resilienza nei giovani, ma anche di prevenire il burnout tra gli stessi operatori.

Le sessioni di lavoro si terranno negli spazi all’aperto del Circolo Arci Petroio, sotto una grande tensostruttura immersa nel verde, per favorire immersione e concentrazione. Obiettivi e metodologia. Il progetto mira a:

1. Potenziare le capacità degli operatori nel supporto e nell’autosostegno, per costruire ambienti di lavoro più resilienti.

2. Promuovere pratiche di self-care per prevenire il burnout e migliorare l’efficacia professionale.

3. Sviluppare approcci creativi di art-therapy e mindfulness per favorire l’espressione emotiva nei giovani.

4. Favorire il networking e lo scambio di buone pratiche tra ONG e professionisti del settore.

5. Valorizzare la diversità culturale, promuovendo inclusività nelle attività con i giovani.

6. Formare agenti di cambiamento, in grado di creare contesti di empowerment per i più giovani

Le attività, basate su metodi non formali, alternano team building, learning by doing, espressione artistica, Transactional Analysis, esercizi di mindfulness e momenti di valutazione personale. Non mancheranno spazi dedicati alla narrazione, alla scrittura creativa e al movimento, per un approccio olistico che unisca aspetti cognitivi, emotivi, spirituali e fisici Il ruolo di Agrado. L’Associazione Agrado, partner organizzativo dell’evento, accoglie i partecipanti presso l’Agriturismo “Bacco a Petroio”, sulle colline di Vinci.

Grazie all’expertise di Agrado nei progetti di educazione non formale e scambio internazionale, “INVICTUS” si inserisce in un percorso di crescita professionale e personale, in cui la comunità partecipante costruisce insieme un modello di youth work innovativo, resiliente e inclusivo.

Agrado cura anche ogni dettaglio logistico, dai pasti – preparati secondo la tradizione toscana e adattabili a diete particolari – agli spostamenti, garantendo un’esperienza immersiva e sostenibile

Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va al Comune di Vinci e al Sindaco Daniele Vanni per la preziosa collaborazione e per rendere possibile la visita gratuita al Museo Leonardiano, offrendo ai partecipanti un’occasione unica di scoperta del patrimonio leonardesco. Grazie anche alla Pubblica Assistenza Limite per il supporto nei trasporti, fondamentale per garantire la mobilità e il comfort di tutti i partecipanti.

Fonte: Associazione Agrado APS - Ufficio Stampa