Litiga con escort e spara con pistola: con sé droga e una maschera di Berlusconi, pc e bancomat rubati

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato un uomo residente a Calci, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, possesso illegale di armi, ricettazione e porto di oggetti atti a offendere.

L’operazione è scattata nella serata del 26 giugno, quando i militari sono intervenuti presso l’abitazione di una prostituta in seguito alla segnalazione di una lite e dell’esplosione di un colpo d’arma da fuoco, presumibilmente partito da un cliente.

A seguito dell’intervento, i Carabinieri hanno avviato un’attività di osservazione nei confronti dell’uomo, che è stato successivamente fermato e trovato in possesso di una pistola calibro 22, risultata rubata a dicembre 2024 in provincia di Vicenza, due proiettili, un borsello contenente 55 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 180 euro in contanti, che ha tentato di gettare via alla vista dei militari. Il denaro è ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Le successive perquisizioni nell’auto e nell’abitazione hanno portato al rinvenimento di un ulteriore proiettile calibro 22, 1.020 euro in contanti, un coltello di 16 cm, attrezzi da scasso, una maschera in gomma con il volto di Silvio Berlusconi, profumi di marca, un computer portatile e carte di credito rubate nei giorni precedenti.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato condotto nel carcere di Pisa, su disposizione del pubblico ministero che coordina le indagini.

Notizie correlate