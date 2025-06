Lutto nella politica Empolese, è morto l'ex consigliere Paolo Baroncelli: "Uomo leale e sincero"

La politica empolese piange la scomparsa di Paolo Baroncelli, morto all'età di 74 anni questo pomeriggio, 30 giugno. Per molti anni ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Empoli, per due consiliature fino al 2018, tra Alleanza Nazionale, Popolo della Libertà e primo consigliere di Fratelli d'Italia.

Da quanto si apprende malato da tempo, Baroncelli lascia la moglie, il fratello, le nipoti e il figlio Stefano che tiene a dedicargli questa frase e che riportiamo: "Sit tibi terra levis". Domani, martedì 1° luglio alle 15, saranno celebrati i funerali alla chiesa dei Cappuccini a Corniola.

A ricordare il consigliere anche il capogruppo di Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti: "Non solo un amico, ma l’uomo che per molti anni ha incarnato la destra empolese. Quante battaglie insieme!" si legge sulla pagina social. "È stato per molti anni Consigliere comunale di Empoli tra Alleanza Nazionale, il Popolo della Libertà ed il primo consigliere di Fratelli d’Italia. Sapeva tenere interventi in aula consiliare con un’alta capacità dialettica, un uomo di stile ma pungente al punto giusto. A lui devo molto, i suoi suggerimenti ed i suoi insegnamenti pacati ma sempre dritti al punto mi hanno sempre guidato. È stato per me un onore averlo a mio fianco come candidato al consiglio comunale nel 2019 ed avere il suo sostegno esterno alle ultime amministrative, lui c’è sempre stato per tutte le volte che mi sono candidato a sindaco della nostra città. Una preghiera ed un abbraccio forte a tutta la sua splendida famiglia, a nome mio e di tutta la destra empolese".

"Paolo abbiamo fatto tante battaglie insieme", dice nel suo personale ricordo Nicola Nascosti, ex consigliere. "Il tuo impegno, il tuo coraggio, la tua passione hanno contributo a costruire il centrodestra attuale. Ci mancherai Paolo…. uomo leale e sincero. Non ho parole per dire altro, un abbraccio".

"L’Unione di Centro (UDC) di Empoli si stringe attorno alla famiglia dell’ex consigliere comunale Paolo Baroncelli, scomparso oggi prematuramente. Un amico di tante battaglie in Consiglio comunale di Empoli, combattute sempre insieme nell’interesse della nostra città. Con il gruppo UDC dell’epoca guidato da Emilio Cioni e Francesco Gracci è sempre stato uomo autorevole, valido alleato e sincero collaboratore di un progetto di cambiamento" dichiara Antonio Bossa, Coordinatore provinciale e cittadino dell’Unione di Centro (UDC).

