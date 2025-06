Miss Italia Toscana 2025 fa tappa a Ponte a Egola: la sfida di bellezza in piazza Spalletti Stellato

Per il secondo anno consecutivo, il concorso di bellezza più amato d’Italia farà tappa nel Comune di San Miniato. Dopo il successo dello scorso anno, quando l’evento si svolse nella frazione di Roffia, giovedì 03 Luglio alle 20:30 in P.zza Spalletti Stellato sarà Ponte a Egola ad avere l’onore di ospitare una delle selezioni ufficiali di Miss Italia Toscana. Tutto ciò grazie alle Associazioni Territorio in comune di Ponte a Egola e I Festaioli di Roffia, che in uno spirito di piena amicizia e collaborazione hanno unito ancora una volta le loro forze per allestire questo evento certamente di rilievo Nazionale e che ogni anno richiama migliaia di partecipanti e spettatori in tutta la penisola.

Quest’ anno l’evento si svolgerà in concomitanza con la prima serata del Luglio Pontegolese organizzato ogni anno dal CCN Egola che per l’occasione ha accolto a braccia aperte la nostra proposta di collaborazione in accordo con l’organizzazione ufficiale di Miss Italia.

Ma non sarà una serata dedicata solo alla sfilata delle Miss; tra gli eventi collaterali sono previsti sfilate di abbigliamento da bambini e ragazzi, scarpe, pelletteria ed abiti da sposa organizzate da importanti e conosciuti negozi di

Ponte a Egola e San Miniato.

Arricchirà di bellezza la serata la senese Ofelia Passaponti Miss Italia 2024. L’evento rappresenta un motivo di orgoglio per gli organizzatori ed un’occasione importante per tutta la comunità sempre capace di accogliere importanti appuntamenti di prestigio. Un’occasione per Ponte a Egola, che oltre a valorizzarsi come luogo di aggregazione, può altresì portare al centro dell’attenzione mediatica non solo uno dei Concorsi più seguiti d’Italia grazie alla bellezza ed il talento delle giovani partecipanti ma anche il valore storico e culturale del suo territorio.

Le Associazioni Territorio in comune e I Festaioli di Roffia ringraziano i numerosi sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento dimostrando un forte senso di appartenenza alla comunità. L’ingresso sarà gratuito ma per chi volesse godersi lo spettacolo in tutta comodità è possibile prenotare un tavolo che include l’aperitivo e per chi lo desidera è previsto anche servizio cena.

La serata culminerà con la Proclamazione di Miss San Miniato che accederà alle fasi successive del concorso. Ponte a Egola è pronta ad accogliere nel modo migliore le partecipanti a questa Selezione e gli organizzatori augurano a tutte il loro il miglior risultato possibile.

Chi sarà MISS SAN MINIATO??? Vieni a scoprilo, ti aspettiamo a Ponte a Egola in P.zza Spalletti Stellato giovedì 03 Luglio per passare tutti insieme una piacevole serata.

Per chi desidera prenotare il tavolo contattare : Beatrice (3687820372), Simona (3473759678), Nunzio (3496614115).

Fonte: Ass. Territorio in comune - Ass. I Festaiolo di Roffia

