Montecalvoli, inaugurata la nuova Piazza del Comune: festa a Santa Maria a Monte

Un giorno di festa per Montecalvoli, che ha visto l’inaugurazione ufficiale della rinnovata Piazza del Comune, alla presenza del sindaco Manuela Del Grande, di parte della giunta comunale, del responsabile dell'Ufficio Tecnico Alessandro Veracini, dell’architetto Mariagrazia Tampieri in rappresentanza della Soprintendenza di Pisa, dell’archeologa Eleonora Iacopini e degli architetti Fabiano Bertelli e Massimiliano Zingoni, progettisti dell’intervento ma che hanno curato anche la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza.

"Un lavoro ben fatto, grazie alla competenza dei professionisti coinvolti e ad una ditta di esperienza che ha saputo valorizzare un ottimo progetto curato nei dettagli - riporta il sindaco - lo studio progettuale aveva già evidenziato e risolto tutte le criticità per cui l'esecuzione è stata spedita e senza sorprese".

Il taglio del nastro ha rappresentato non solo la conclusione di un importante lavoro di riqualificazione urbana, ma anche un momento simbolico di restituzione di uno spazio centrale e identitario alla cittadinanza. La nuova piazza, che si apre proprio davanti alla Chiesa di Montecalvoli, è stata definita da molti presenti un vero e proprio "salottino" urbano, luogo di incontro, socialità e bellezza.

Particolarmente apprezzato l’intervento da parte dell’architetto Tampieri, che ha elogiato il sapiente uso dei materiali, la scansione armoniosa delle linee e l’equilibrio cromatico scelto per la pavimentazione e gli arredi. Un progetto, ha sottolineato, che ben si integra con il contesto storico e architettonico del borgo. Un intervento da 350.000 euro in parte finanziato dalla Regione Toscana con un contributo di circa 200.000 euro, che si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del centro storico di Montecalvoli.

Tra le novità più significative, anche l’installazione di una rete Wi-Fi pubblica che coprirà l’intero centro storico. A breve, questa sarà liberamente accessibile al termine delle operazioni di federazione con la piattaforma WiFi Italia, il progetto nazionale promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per portare connessione gratuita in tutto il Paese.

Ogni hotspot, oltre a garantire accesso alla rete tramite un'app dedicata, è dotato di telecamere di sicurezza, aumentando così il livello di sorveglianza e tutela degli spazi pubblici. A supporto della promozione turistica del territorio, è stato inoltre realizzato il nuovo sito web visitourists.it (attualmente in fase di sviluppo), che sarà presto arricchito con informazioni su punti storici locali, attività ricettive e manifestazioni culturali.

A questo intervento si aggiunge anche l’efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica, con la sostituzione delle vecchie luci con moderne lampade a LED, e la rimozione dei cavi aerei, sia nella piazza che sulla facciata della Chiesa, contribuendo a restituire all’area un aspetto più ordinato, pulito e coerente con la sua valenza storica e architettonica. La nuova Piazza del Comune si candida ora a essere non solo uno spazio pubblico riqualificato, ma anche un simbolo del rilancio di Montecalvoli, capace di coniugare tradizione, innovazione e attenzione per il territorio

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

