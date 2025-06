'Montelupo Fiorentino dei lettori', al via la 5° edizione: libri, voci e pensieri nel cuore dell’estate

Dopo l’anteprima di mercoledì 18 giugno, che ha visto Cristina Manetti presentare il suo libro A Penelope che prende la valigia (Giunti), la manifestazione entra nel vivo con un programma ricco e articolato. Due giornate all'insegna della cultura e della lettura, tra incontri con gli autori, talk, attività per bambini e ragazzi, in compagnia di protagonisti della scena culturale contemporanea.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso il MMAB, in Piazza Vittorio Veneto 11, e rappresentano un’occasione preziosa per chi ama i libri, il dialogo e il confronto. Il programma, pensato per un pubblico ampio e trasversale, si rivolge sia ai più piccoli che agli appassionati di letteratura contemporanea. “Montelupo Fiorentino dei lettori” è uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, dove condividere storie, scoprire nuovi libri e incontrare dal vivo autori e autrici.

Il programma

Giovedì 3 luglio la manifestazione si apre alle ore 17.30 con “Cantastorie d’Estate”, un’attività di lettura animata e laboratorio a cura di Mano Mano Piazza e Tia Marino, rivolta a bambine e bambini dai 4 ai 99 anni. Alle 18.30 sarà protagonista Ascanio Celestini con la presentazione del suo libro Poveri Cristi (Einaudi), in dialogo con Simone Innocenti. A seguire, alle 19.30, Valerio Aiolli parlerà di Portofino Blues (Voland), introdotto da Luca Starita. In prima serata, alle 20.30, Antonio Locicero presenterà Cubana (Edizioni Clichy) conversando con Gabriele Ametrano. Chiuderà la giornata, alle 21.00, la lectio magistralis di Daniele Mencarelli, incentrata sulle sue opere Brucia l’origine, Fame d’aria e Tutto chiede salvezza (Mondadori).

Venerdì 4 luglio la rassegna si apre nuovamente alle 17.30 con “Librinfresco!”, un appuntamento di letture animate e laboratorio a cura di Mano Mano Piazza e Tia Marino, pensato per il pubblico più giovane ma adatto anche agli adulti. Alle 18.30, Carlo Vecce terrà una lectio dedicata a Di madre in figlio – La storia di Leonardo da Vinci. Seguirà, alle 19.30, l’intervento di Antonella Lattanzi sulla figura di Goliarda Sapienza, una delle voci più originali e intense della letteratura del Novecento.

«Montelupo Fiorentino dei Lettori è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile dell’estate montelupina. Ogni anno ospitiamo figure di primo piano del panorama culturale italiano, offrendo al nostro pubblico incontri di grande qualità, in un contesto accogliente e partecipato. L’edizione di quest’anno si apre con un protagonista d’eccezione come Ascanio Celestini, artista poliedrico con una forza comunicativa unica. Accanto a lui avremo autori di grande rilievo come Valerio Aiolli, che presenterà il suo prossimo romanzo, Portofino Blues e Antonella Lattanzi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella scrittura e nell’eredità intellettuale di Goliarda Sapienza. Ospiti come Daniele Mencarelli, Carlo Vecce e Antonio Locicero contribuiranno a rendere questa edizione ancora più ricca di contenuti, visioni e spunti di riflessione. Con questa manifestazione, Montelupo si conferma un luogo vivo di cultura, capace di attrarre e coinvolgere pubblici diversi attorno alla parola scritta e alla bellezza del pensiero condiviso» , dichiara l’Assessora alla cultura di Montelupo Fiorentino, Aglaia Viviani.

La manifestazione è a cura dell’Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano, realizzata in coorganizzazione e con il sostegno del Comune di Montelupo Fiorentino e la collaborazione della Libreria Mano Mano Piazza.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Info: www.lacittadeilettori.it

Su FB: La Città dei Lettori

Su IG: @lacittadeilettori #lacittadeilettori

Su LI: La Città dei Lettori