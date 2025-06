'Musica nelle frazioni', a Ponzano arriva Pop Life

Due appuntamenti nel segno della grande musica. Questa settimana, tornano puntuali le rassegne “Musica nelle frazioni” e “Note nei chiostri empolesi”, a cura dell’associazione Il Contrappunto.

La prima data da segnare in agenda è mercoledì 2 luglio 2025: alle 21.15, il parco di via Righi a Ponzano ospiterà “Pop life – Grandi successi della musica leggera internazionale” con Matteo Romoli al flauto, Valerio Vezzani a pianoforte, tastiere e sintetizzatore, Andrea Lombardo al basso elettrico e Stefano Rapicavoli a batteria e percussioni. Parte del calendario di iniziative estive “Uno spettacolo d’estate – Empoli 2025” a cura del Comune di Empoli, il concerto a ingresso gratuito rientra nella rassegna “Musica nelle frazioni”, promossa con il patrocinio del Comune di Empoli, il sostegno del Ministero della Cultura e con il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie. La rassegna proseguirà ogni mercoledì, con inizio alle 21.15 e ingresso gratuito, fino al 6 agosto. Il 9 luglio spazio a “Concert jouet” con Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello) alla chiesa di S. Jacopo ad Avane: la serata, durante la quale è prevista una raccolta fondi, sarà dedicata all’associazione Re. So. colpita nelle settimane scorse da un incendio che ne ha danneggiato la struttura. Il 16 luglio appuntamento al parco della chiesa di S. Pietro a Marcignana con “Standards, cartoons & soundtracks time” con Inter Play Jazz Trio composto da Marco Moro (sax e flauto), Adriano Ghirardo (chitarra) e Marco Bottino (basso elettrico). Il 23 luglio all parco di via Meucci a Cascine spazio all’Andrea Vincenti Swingtet con Andrea Vincenti (voce), Vieri Sturlini (chitarra), Michele Staino (contrabbasso) e Renato Cantini (tromba), mentre il 30 la rassegna sarà alla chiesa di S. Pietro a Riottoli con Alessandro Licostini (clarinetto) e il Quartetto Il Contrappunto. Gran finale il 6 agosto al Garden Pallets al circolo Arci Villanuova con i Flanella for Folks.

La sera seguente, giovedì 3 luglio, alle 21.15, con ingresso gratuito, la musica sarà protagonista al chiostro di S. Maria a Ripa (via della Repubblica 131, Empoli) con il concerto del chitarrista Federico Piccioli: saranno proposte musiche di De Viseé, Milhaud, Caldini, Torroba, Del Vescovo e Llobet. Il concerto è parte della rassegna a ingresso gratuito “Note nei chiostri empolesi” promossa con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, con il sostegno del Ministero della Cultura e il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie. La rassegna proseguirà il 6 luglio al chiostro di S. Maria a Ripa con l’opera “Pagliacci” di R. Leoncavallo, il 14 al chiostro della Collegiata di S. Andrea con l’Ensemble Baroque Lumina e musiche di Vivaldi e Bach e si concluderà il 31 luglio con Eliot Fisk (chitarra), Raquel Fisk (pianoforte) e l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretti dal Maestro Damiano Tognetti, con un programma di musiche di Mozart e Rodrigo. Tutti i concerti avranno inizio alle 21.15.

Tutte le informazioni su concerti e attività de Il Contrappunto sono disponibili sul sito web dell’associazione www.associazioneilcontrappunto.com. Per maggiori dettagli è possibile contattare il 353 4799903.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate