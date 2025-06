Nave Sea-Watch 5 arriva nel porto di Carrara, controlli medici per 30 migranti

La nave ong tedesca Sea-Watch 5 è attraccata al porto di Marina di Carrara con a bordo 30 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo meridionale. Tutti uomini, tra cui otto minori non accompagnati, i migranti provengono principalmente da Egitto e Sudan. Una volta arrivati in porto, sono stati sottoposti a controlli sanitari a bordo, per poi essere accompagnati con autobus ai padiglioni di Imm-CarraraFiere, dove si svolgono le operazioni di identificazione e ulteriori accertamenti medici.

I migranti resteranno tutti in Toscana, come già previsto dalle autorità. L’accoglienza è gestita dalla prefettura con il supporto delle forze dell’ordine, volontari, personale sanitario, Capitaneria di porto e Autorità portuale.

“Ormai gli sbarchi sono settimanali – ha dichiarato la sindaca di Carrara, Serena Arrighi – e questo ha un costo, anche economico, per il nostro Comune. Questi viaggi lunghi sono delle sofferenze per le persone”. Quello odierno è il diciannovesimo sbarco al porto apuano dal 2023 e il quinto del 2025. È anche uno dei più contenuti in termini numerici, rispetto ad altri arrivi ben più consistenti.

Notizie correlate