Numerose violazioni su salute e sicurezza lavoro: sospesa autofficina, sanzioni per oltre 20mila euro

In un controllo effettuato il 23 giugno 2025 dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa e della Stazione di Ponsacco, un’autofficina è stata sospesa per numerose e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il titolare, di origini extracomunitarie, è stato denunciato per mancata nomina del responsabile della sicurezza, assenza del documento di valutazione dei rischi, mancata formazione dei lavoratori, assenza di medico competente, servizi igienici sporchi, assenza di estintori e mancata verifica del ponte sollevatore. Inoltre, è stato trovato un operaio extracomunitario “in nero”, senza contratto. Sono state comminate sanzioni per 9.400 euro e ammende per 13.601 euro. L’attività resterà sospesa finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza previste dalla legge.

