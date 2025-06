oscana Aeroporti: installati 60 nuovi cestini intelligenti Hoooly! Indoor 90

Toscana Aeroporti, da sempre attenta all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, ha scelto di rafforzare il proprio impegno installando 60 nuove unità del cestino intelligente Hoooly! Indoor 90 presso gli scali di Pisa e Firenze.

La nuova versione di Hoooly!, sviluppata da Ganiga AI, rappresenta un’importante evoluzione nella gestione dei rifiuti: grazie all’integrazione tra robotica, visione artificiale e intelligenza artificiale, il sistema è in grado di riconoscere e differenziare automaticamente ogni rifiuto, identificandone materiale, tipologia, marca e stato. Con una precisione certificata del 95%, Hoooly! consente di ottimizzare i flussi, ridurre gli errori di conferimento e migliorare la qualità della raccolta.

Oltre all’impatto ambientale, questa innovazione genera anche un significativo risparmio economico, grazie alla riduzione dei costi di smaltimento, all’ottimizzazione delle operazioni di svuotamento e al supporto di dati analitici e certificabili utili per la reportistica ESG.

Toscana Aeroporti commenta: «L’adozione dei cestini intelligenti Hoooly! rappresenta per noi non solo un investimento tecnologico, ma un’azione concreta a favore della sostenibilità. La tecnologia di Ganiga ci consente di migliorare l’efficienza della raccolta differenziata, riducendo l’impatto ambientale e supportando con dati concreti le nostre strategie ESG. Crediamo che ogni gesto possa contribuire a migliorare l’esperienza dei passeggeri e per questo ci impegniamo a costruire aeroporti sempre più innovativi, responsabili e attenti al futuro»

Nicolas Zeoli, CEO e Founder di Ganiga, dichiara: “Siamo profondamente grati a Toscana Aeroporti, non solo per la fiducia, ma per aver creduto tra i primi in un’adozione su larga scala della nostra tecnologia. Riempire un aeroporto con i nostri cestini intelligenti è stato per noi un momento simbolico e concreto: significa che qualcosa sta cambiando davvero. Questo ordine è stato il primo di dimensioni importanti e ha rappresentato un punto di svolta che ci ha aperto le porte a nuove collaborazioni in ambito pubblico e privato. È un orgoglio poter contribuire alla transizione sostenibile di un’infrastruttura così strategica.”

L’introduzione di Hoooly! si inserisce all’interno del percorso di transizione ecologica e digitale che Toscana Aeroporti sta perseguendo con determinazione, dimostrando come innovazione e sostenibilità possano andare di pari passo nella gestione moderna delle infrastrutture aeroportuali.