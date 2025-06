Sbalzato da forte vento su un tetto, grave un surfista a Vada

A Vada, un surfista è rimasto gravemente ferito dopo essere stato sbalzato da una forte folata di vento mentre riponeva l’attrezzatura da skysurf. L’uomo è stato scaraventato sul tetto di una struttura, impattando contro una lamiera che gli ha provocato profonde ferite, soprattutto all’addome, considerata in condizioni critiche. I vigili del fuoco e i sanitari sono intervenuti con una scala per soccorrerlo e recuperarlo. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello in elicottero.