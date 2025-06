Sette minori all’interno di sala slot, chiusura e sanzione

I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno avviato una campagna di prevenzione e controllo presso i principali punti di raccolta del gioco dove sono presenti le VLT (videolotterie), terminali collegati a un sistema centrale che permettono di scegliere tra diverse “slot” per tentare la fortuna, con possibilità di vincita in denaro. Questo tipo di gioco è vietato ai minori di 18 anni, per evitare il rischio di dipendenze patologiche.

Durante un controllo effettuato dal Nucleo Mobile del Gruppo di Lucca in una sala slot e agenzia di scommesse situata nella piana lucchese, sono stati trovati sette minori all’interno del locale. Tra questi, un ragazzo di 16 anni era attivamente impegnato nell’utilizzo di una VLT. La violazione è stata considerata particolarmente grave non solo per la presenza dei minori, ma anche per il mancato rispetto dell’obbligo, da parte del gestore, di identificare gli avventori all’ingresso, impedendo così l’accesso ai soggetti non autorizzati.

Al termine del controllo, è stata contestata una violazione amministrativa a carico del titolare dell’attività, con una sanzione compresa tra 5.000 e 20.000 euro. Inoltre, è stata interessata l’Autorità competente per disporre la chiusura temporanea dell’esercizio, che potrà essere da un minimo di 10 fino a un massimo di 30 giorni.