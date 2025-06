Successo per l’evento 'L’Astrofotografia, il Cosmo e la Musica' a Roffia

Sabato 28 giugno, Roffia ha vissuto una serata speciale, fatta di stelle, scienza, passione e comunità. L’evento “L’Astrofotografia, il Cosmo e la Musica”, promosso dall’Associazione “I Festaioli di Roffia” in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dei Presepi e il Comune di San Miniato, ha attirato nel piccolo borgo ben 70 persone nel solo pomeriggio, tra cui molti bambini, che hanno seguito con attenzione e meraviglia ogni parola, ogni racconto, ogni immagine.

Il momento centrale è stato senza dubbio l’incontro con Maura Tombelli, direttrice dell’Osservatorio Astronomico “Beppe Forti” di Montelupo Fiorentino, scopritrice di oltre 200 asteroidi e una delle figure più autorevoli e appassionate dell’astronomia italiana. Maura ha incantato tutti con il suo modo diretto, entusiasta e coinvolgente di raccontare il cielo. Bambini e adulti sono rimasti letteralmente “con il naso all’insù” non solo per le stelle, ma anche per la bellezza delle sue parole.

Il Sindaco Simone Giglioli, a nome della comunità, ha avuto l’onore di consegnare a Maura Tombelli la Cartella istituzionale e il Libro del Comune di San Miniato, un gesto simbolico per ringraziarla della sua presenza e del suo continuo impegno per la divulgazione scientifica.

Un sentito ringraziamento va anche ad Alex Mazzanti, Presidente del Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino, per la preziosa collaborazione nella promozione della cultura astronomica sul territorio.

Grande emozione anche per l’apertura della mostra fotografica di Tommaso Lavecchia, giovane astrofotografo di soli 14 anni, che ha esposto i suoi scatti inediti nella Sala Parrocchiale. Il titolo della mostra, “L’universo negli occhi di un ragazzo”, racchiude perfettamente lo spirito della serata: vedere il cosmo con stupore, passione e curiosità.

A rendere più dolce il pomeriggio, la gradita offerta dei cantuccini artigianali del “Cantuccio di Federigo”, che ringraziamo di cuore per il supporto e la generosità.

La serata è poi proseguita con l’apericena sotto le stelle e l’intrattenimento musicale in vinile di Pino – The Music Doctor, in un clima di allegria e condivisione.

Fonte: I FESTAIOLI DI ROFFIA

Notizie correlate