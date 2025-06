Summer Lights a Santa Croce: musica, cibo e divertimento in piazza Matteotti

Le iniziative per promuovere la vita sociale di Santa Croce sull'Arno continuano. Questa volta con una serata organizzata dalla Pro Loco, che recentemente è stata rinnovata nei suoi organi direttivi. L'appuntamento con Summer Lights, questo è il nome dell'iniziativa, aperta a tutti, prevista in piazza Matteotti, giovedì 3 luglio alle 20,30. “Sarà una serata di divertimento, di musica e cibo, con un forte risvolto sociale” spiega il neo presidente della Pro Loco, Gian Luca Battini. “L'idea era quella di organizzare una manifestazione per portare i santacrocesi a vivere piazza Matteotti anche in estate e alla fine sembra che ci siamo riusciti, abbiamo ottenuto anche il patrocinio del comune di Santa Croce e dei comuni limitrofi".

“La star della serata sarà il comico e cabarettista, diventato famoso sul palcoscenico di Zelig, Flavio Oreglio che animerà il pubblico con le sue performance e battute. Per la musica invece interverrà il gruppo Random Things Band e il Dj Cristian con musica anni '80. Per il cibo hanno deciso di aiutarci il ristorante I Canottieri con piatti di pesce e il bar Giannini, mentre – continua Battini – per il gelato sarà presente Gel-Auto, l'ape dei gelati gestita dai ragazzi autistici e sostenuta dalla cooperativa “La pietra d'angolo”. Una realtà importante finalizzata ad aiutare questi ragazzi a dargli anche una dimensione lavorativa, quindi la loro presenza nobilita la manifestazione e le conferisce anche una finalità sociale, quindi non solo divertimento, ma anche attenzione a chi può avere una qualche difficoltà”.

“Una manifestazione importante – dice il sindaco Roberto Giannoni - per perseguire quell'obiettivo che ci eravamo dati, ovvero di riportare Santa Croce ad essere vissuta tutto l'anno dai santacrocesi. Un evento aperto a tutti, che abbiamo sostenuto con il patrocinio del comune e che ci fa piacere sia stato organizzato dalla Pro Loco. E' importante inoltre, la presenza dell'ape dei gelati di Gel-Aut, progetto recentemente nato e a cui deve andare la nostra attenzione. Questa iniziativa, che testimonia un'attenzione anche all'altro, in questo caso ai ragazzi di questo progetto, fa sì che l'iniziativa superi la dimensione di semplice festa e si arricchisca di un valore sociale importante".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa