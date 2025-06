Taglio platani a San Miniato Basso, FdI: "Rischi per auto e pedoni. Quadro di trascuratezza"

"A San Miniato Basso in viale Marconi e via Tosco Romagnola sono stati tagliati da alcuni anni i platani che mostravano segni di instabilità per evitare danni alla sicurezza dei cittadini - rileva la consigliera comunale di FDI Francesca Bruni - ma da anni la situazione rappresenta un rischio per automobilisti e pedoni".

"Come si vede dalle fotografie molte piante sono state tagliate lasciando un metro di fusto che ad inizio primavera si riempie di fronde che impediscono la visibilità agli automobilisti dagli ingressi e vie laterali sulla strada principale. Alcuni platani sono stati completamente eradicati ed al loro posto ci sono buche profonde che mettono a rischio l’incolumità dei pedoni. E’ vero che sul viale Marconi vige il divieto di sosta tra gli alberi, ma a piedi non è certo vietato transitare".

"Queste situazioni evidenti per chiunque passi in viale Marconi e via Tosco Romagnola, non lo sono per l’Amministrazione Comunale che non interviene a tagliare le fronde degli alberi capitozzati né a ricoprire le buche. Tutto - secondo la consigliera - si inserisce nel quadro di trascuratezza in cui è lasciato San Miniato Basso: segnaletica orizzontale inesistente con strisce pedonali sbiadite e tante volte non visibili, un ex distributore di carburanti, da recuperare in parte a parcheggio, lasciato nel degrado nonostante le intenzioni di intervenire con i proprietari più volte espresse dall’assessore, strade piene di buche e con sosta selvaggia che creano problemi in molte zone del paese. Purtroppo sono cose segnalate varie volte e mai risolte".