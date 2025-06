"Tensioni nel Pd Pisa", sospese le attività congressuali

Il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi ha firmato la sospensione temporanea delle attività congressuali del Pd Pisa. A comunicarlo è il Pd con il commento del responsabile organizzazione Luca Sani: "L'intervento odierno del segretario regionale Pd Emiliano Fossi è stato necessario a fronte di un periodo di tensioni che si sono manifestate in varie forme sulla vicenda del congresso della federazione Pd di Pisa, sia su posizioni prese a mezzo stampa, ma anche con dichiarazioni, ricorsi, lettere inviate anche alla segreteria regionale. Inoltre c'è stata questa delibera della Commissione provinciale di garanzia di sospensione dei due candidati dell'attività di partito che ha in qualche modo indotto Fossi a sospendere il percorso congressuale. In questa scelta è stato individuato Diego Blasi, portavoce del Pd Toscana, come ‘inviato’ dal regionale a capire effettivamente come si sono svolte le cose che hanno determinato le tensioni e per svolgere un lavoro politico di ricomposizione in sede locale rispetto alle tensioni che si sono dimostrate, ma anche di individuare un percorso per il partito rispetto alle scadenze che ci attendono, a cominciare proprio dalle prossime elezioni regionali".

