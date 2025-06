'Una Casa per ogni Zampa': l'iniziativa di beneficenza di Mediatori Group

“Com'è nato il progetto? Dal pensiero che anche i cani abbiano bisogno di una “casa”, esattamente come gli essere umani. E considerando che ci occupiamo proprio di immobiliare, ci è sembrato giusto portare a termine questa iniziativa simbolica”. Enrico Martini, responsabile Mediatori Group di Pontedera, ha così commentato il progetto di solidarietà “Una Casa per ogni Zampa”, che ha coinvolto oltre trenta persone fra agenti e dirigenti del gruppo. Una giornata che gli esponenti del network immobiliare hanno trascorso al fianco dei volontari del parco canile di Lajatico “La Valle Incantata”, dedicando attenzioni ai settanta cani che vi trovano rifugio in attesa di essere adottati.

“In circa nove anni, sono passati da qui oltre 4mila cani – ha raccontato Rossella Prosperi, fondatrice dell'associazione che si occupa del canile – l'idea è nata dopo l'impegno in alcuni canili privati, dalla volontà di volere e potere fare di più per animali che meritano di essere adottati. Ce ne prendiamo cura nel miglior modo possibile proprio in vista dell'adozione e cerchiamo noi stessi di agevolare questo percorso. Fino ad allora, qui troveranno sempre un'oasi felice ed un posto sicuro”. E dopo aver trascorso un pomeriggio al canile, gli esponenti di Mediatori Group hanno salutato i volontari un piccolo contributo economico a beneficio degli ospiti a quattro zampe. Con la promessa di una nuova donazione da effettuare entro la fine dell'anno: ogni agenzia immobiliare di Mediatori Group devolverà parte del fatturato di giugno, luglio e agosto a sostegno del rifugio. “Con questa iniziativa – ha concluso Martini – vogliamo anche sensibilizzare sull'importanza di adottare un cane”

Fonte: Mediatori Group Pontedera

